Так, Nordwind приступит к авиаперевозкам по маршруту с 30 мая. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам — из Томска в Симферополь, по вторникам и воскресеньям — в обратном направлении. Самолеты из Томска в Симферополь будут вылетать в 08:40 (04:40 мск), в обратном направлении — в 22:50.

Авиакомпания "АЛРОСА" начнет выполнение регулярных рейсов в Крым неделей позже — с 5 июня. Полеты будут выполняться раз в неделю. Вылеты из Симферополя в Томск запланированы по субботам в 19:50, в обратном направлении — по воскресеньям в 06:10 (02:10 мск).

Оба перевозчика будут осуществлять полеты на Boeing 737.

Как сообщалось, первыми полеты из Томска в Симферополь начнут "Уральские авиалинии". Авиакомпания приступит к выполнению рейсов дважды в неделю с 28 апреля.