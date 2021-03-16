Согласно отчету АО, выручка компании за прошлый год сократилась в 1,5 раза и составила 1 млрд рублей. Себестоимость при этом снизилась на 23% — до 1,13 млрд рублей.

Убыток компании от продаж в 2020 году достиг 126,8 млн рублей против 83 млн рублей прибыли годом ранее.

Отмечается, что убытки "Курорта Белокуриха" связаны с пандемией и теми ограничениями, которые были введены в прошлом году, в том числе, из-за решения о приостановке деятельности санаторно-курортного комплекса Алтайского края с 1 апреля по 8 июня 2020 года.

Пандемия также повлияла на уровень инвестиций, компания сократила их объем в 3,5 раза к уровню 2019 году — до 33,4 млн рублей.

Все предыдущие годы АО работало с прибылью, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Вместе с тем в отчетности компании говорится, что "в настоящее время наметилась устойчивая тенденция по восстановлению санаторно-курортного рынка в регионе".

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир", рестораны, кафе и др. Компания также является якорным инвестором крупного туристического проекта "Белокуриха Горная" (ранее — "Белокуриха-2").