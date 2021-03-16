Наращивание строительства в сфере крупных инфраструктурных проектов гражданской авиации приведет к тому, что к 2025 году пассажиропоток, как ожидается, достигнет 2 млрд человек, сообщает агентство "Синьхуа".

На конец 2020 года число гражданских аэропортов в КНР увеличилось до 241 (из них 39 являются крупными) по сравнению с 238 годом ранее. Количество пассажирских самолетов, находящихся в эксплуатации, в прошлом году достигло 6,747 тыс.

По итогам 2020 года китайские авиакомпании перевезли 420 млн человек, что составило 63,3% от пассажиропотока годом ранее. CAAC планирует добиться, чтобы объем авиаперевозок в этом году восстановился до 90% от докоронавирусного уровня.