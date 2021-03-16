"Проект специального укрытия для исторического объекта будет разработан специалистами калининградского предприятия "НПЦ по охране памятников". Конструкция, которая должна быть расположена над местом раскопок и руин фундамента Королевского замка, обеспечит их сохранность, позволит жителям и туристам осматривать достопримечательное место с разных ракурсов", — приводятся в сообщении слова руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия области Евгения Маслова.

Он отметил, что в июне текущего года проект будет передан в экспертизу. После определения его сметной стоимости будет принято решение об объемах финансирования и времени проведения работ.

В свою очередь директор Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов рассказал "Интерфаксу", что предложение о сооружении такого укрытия впервые поступило еще 10 лет назад, когда фундамент подвалов замка еще имел своды, представляющие реальный интерес для посетителей. Впоследствии они рухнули.

"Но и сегодня этот объект истории дает реальное представление о средневековом строительстве аналогичных замков. Он расположен в самом центре Калининграда и является музейной площадкой, которую посещает большое число гостей города. Новая конструкция позволит сохранить этот интересный объект на многие годы", — добавил Якимов.

Королевский замок в Кенигсберге начал строиться в XIII веке, а свой последний облик обрел в середине ХIХ в. В годы второй мировой войны он был серьезно разрушен во время бомбардировок города английской авиацией, пострадал и во время штурма советскими войсками. Однако, до основания замок был снесен в конце 60-х годов прошлого века.

В начале 2000-х годов были проведены раскопки фундамента замка, которые стали музейным объектом под открытым небом.