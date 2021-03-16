"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", — сообщили в оперштабе журналистам во вторник.

Решение принято "для обеспечения защиты здоровья населения".

Ранее принятое оперштабом решение о приостановке авиасообщения с Великобританией действовало до 16 марта включительно.

В оперштабе напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года — сначала до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма COVID-19, затем решение было продлено до 1 февраля, потом до 16 февраля и далее до конца сегодняшнего дня включительно.

В РФ до Нового года был выявлен единственный носитель "британского" штамма, но заболевший уже здоров, кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о единичных "находках", не получивших распространения в России.

РФ зарегистрировала тест-системы, позволяющие выявлять британский штамм у заболевших. Кроме того, заявлялось об эффективности российских вакцин в отношении британского варианта коронавируса.