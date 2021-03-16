"Вы видите, что в Европе ситуация крайне нестабильная. У нас-то как раз более оптимистическая картина в этом плане, что, однако, не дает нам возможности расслабляться. Надо быть начеку, потому что есть разные штаммы. В Европе ситуация гораздо более напряженная, наверняка, это учитывается нашим штабом при принятии таких решений", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры на международном уровне о том, чтобы разрешить въезд гражданам России в какие-то страны ЕС и, соответственно, допустить граждан этих стран в Россию.

Представитель Кремля заверил, что штаб, в частности входящие в него транспортники, "очень внимательно отслеживает динамику заболеваемости".