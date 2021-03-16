"По предварительным данным, в первый день проекта к кинологам и их питомцам было более 50 обращений. В основном подходили и взаимодействовали с животными семьи с детьми. Но также были пенсионеры, одинокие пассажиры", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в рамках нового проекта Emotional Support Dog (собаки эмоциональной поддержки) в определенные дни четвероногие в сопровождении кинологов будут прогуливаться по залу в стерильной зоне аэропорта на третьем этаже. По данным специалистов, собаки могут оказать психологическую помощь пассажирам, подарить ощущение комфорта и стабилизировать настроение человека перед полетом.

"Все желающие смогут подойти, погладить, поиграть, угостить их лакомством, сфотографироваться и задать интересующие вопросы специалистам", — пояснили в пресс-службе.

Собаки будут присутствовать в аэропорту дважды в месяц в утреннее время. Проект реализуется совместно с приютом для бездомных собак.