"Нам важно граждан проинформировать, как обстоят дела в странах, куда они планируют поехать и, собственно, откуда идут призывы "приезжайте на отдых", как будет там человек защищен", — сказал Володин на пленарном заседании Думы во вторник.

Спикер добавил, что палата проработает этот вопрос и, возможно, до летних отпусков специально пригласит ответственных лиц из правительства по этой теме, чтобы они представили максимально полную информацию.

9 марта Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) отчиталась, что 32% всех стран остаются полностью закрытыми для иностранных туристов, из 217 направлений полностью закрыты 69. При этом все больше стран требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19 или предоставления данных о маршруте для отслеживания контактов, иногда при этом требуется пройти карантин.