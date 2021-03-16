В выставке 2021 года принимают участие более 1,5 тыс. компаний из 229 стран мира. Свои предложения по отдыху представили 52 региона России.

MITT – самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 26 лет.

В ней участвуют туроператоры, турагентства, национальные офисы по туризму, региональные администрации, отели, страховые, авиакомпании и другие.

Выставка продлится с 16 по 18 марта. В "Крокус Экспо" она проходит впервые. Ранее она проходила в столичном "Экспоцентре".

В прошлом году выставка MITT не состоялась из-за опасности распространения коронавируса. В выставке в 2019 году приняли участие более 1800 компаний из 54 стран мира, а также 52 региона России.