"Газпром" не согласовал включение своих земельных участков, даже части от задействованных в Штокмановском проекте территории в границы особо охраняемой природной территории. В результате они вырезаны из природного парка, хотя на этих участках обнаружены редкие виды, занесенные в Красную книгу Мурманской области и России, птичьи базары", — сказал Боровичев.

Он добавил, что ученые в месячный срок направят в Минприроды Мурманской области перечень обнаруженных на землях "Газпрома" редких видов растений и животных. После этого Минприроды региона официально уведомит газовую компанию, что в результате хозяйственной деятельности нельзя допустить сокращения численности и уничтожения краснокнижных видов.

Остальные хозяйствующие субъекты, которые присутствуют в селе Териберка, согласовали зонирование природного парка. В частности, это рыболовецкий колхоз "Мурман", Погрануправление по западному арктическому району, Минобороны России, администрация Кольского района.

По оценкам Боровичева, работа по созданию природного парка находится на финальной стадии, постановление правительства Мурманской области о новой особо охраняемой природной территории ученые ожидают к лету текущего года.

"Газпром" планировал разместить в окрестностях села Териберка завод СПГ в рамках освоения Штокмановского месторождения. Суммарные запасы газа Штокмановского ГКМ оцениваются в 3,9 трлн кубометров, производительность — до 71,1 млрд кубометров в год. Технологические вызовы и снижение цен на мировом рынке отложили освоение месторождения. В феврале замначальника департамента импортозамещения технологий ПАО "Газпром" Владимир Вавилов в своей презентации на межотраслевом мероприятии ОПК-ТЭК в Нижнем Новгороде указал, что месторождение может быть введено в промышленную разработку в 2029 году.

Комментируя сообщения о возможной разработке Штокмана координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения WWF России Вадим Краснопольский сообщил "Интерфаксу", что природоохранная организация готова "обсуждать проект с "Газпромом" для минимизации рисков для природы. Он отметил, что ранее проведенное строительство береговых объектов и дороги к ним "уже оказало существенное воздействие на окружающую среду".

При этом в правительстве Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что не видят угроз для будущего природного парка в Териберке.

"Развитию природного парка это не мешает. Мы с учеными готовили зонирование природного парка и его охранных зон с учетом всех хозяйствующих субъектов", — прокомментировала агентству заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

В начале марта в селе Териберка прошли общественные консультации для обсуждения материалов комплексного экологического обследования (КЭО), выполненного учеными Кольского научного центра РАН. Этап общественных слушаний сейчас не является обязательным, но ученые, экологи и власти посчитали необходимым учесть позицию местных жителей и получить обратную связь. На консультациях жители Териберки подтвердили мнение, высказанное ранее во время социологических опросов относительно развития туризма и создания природного парка в популярном среди путешественников селе: они негативно реагируют на мусор от туристов, вызывающее поведение приезжих, переживают за сохранность природы.

Комплексное экологическое обследование Териберки ученые Кольского научного центра РАН провели в 2020 году. Они обнаружили в пределах будущего природного парка 31 вид из Красной книги Мурманской области и 7 видов из Красной книги России. Кроме того, вблизи Териберки в 2010 году во время прокладки дороги для нужд Штокмановского месторождения была обнаружена стоянка древнего человека из 14 жилищ, где археологи собрали 160 тыс. исторических находок.

Предполагается, что в природный парк войдут три кластера общей площадью 3 тыс. 129 га.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Ежегодный турпоток в Териберку оценивается в 40 тыс. человек при предельной емкости 50 тыс. человек.