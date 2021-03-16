"Форум проводится в режиме онлайн конференции. Программой Форума предусмотрено проведение панельных дискуссий, секций, экспертных встреч по наиболее актуальным вопросам, возникающим при организации отдыха и оздоровления детей", — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, "программных лагерей", тематические партнеры организаций отдыха детей и их оздоровления.

"В настоящее время нами ведется активная подготовка к проведению оздоровительной кампании. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, детей из Подмосковья, планируется оздоравливать на территории региона", — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.

В 2020 году различными формами отдыха в Подмосковье было охвачено порядка 373 тысяч детей.