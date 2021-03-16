Прямые рейсы запланированы дважды в неделю на самолете Superjet-100 вместимостью до 100 пассажиров.

По данным пресс-службы Red Wings, прямого авиасообщения между этими городами нет уже семь лет. До сентября 2014 года полеты в Ульяновск из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" выполняла авиакомпания "РусЛайн".

В сообщении отмечается, что рейсы запланированы в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. Всего в 2021 году в рамках данной программы планируются полеты по 22 маршрутам.