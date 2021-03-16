"Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно нормализуется. Мы надеемся, что теплый сезон будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма. Конкуренция на рынке внутреннего туризма сейчас особенно высока, но у Москвы достаточно преимуществ", — сказала Сергунина "Интерфаксу".

Заммэра пояснила, что о преимуществах столичных туристических предложений правительство Москвы расскажет на международной туристической выставке MITT, которая пройдет с 16 по 18 марта в выставочном центре "Крокус Экспо".

16 марта на выставке будет представлена столичная программа Safe Travels Discover Moscow. В ее рамках туристические компании, гостиницы, музеи, театры и другие площадки города могут получить международный знак Safe Travels — свидетельство соблюдения санитарных норма в условиях пандемии COVID-19.

С 16 по 17 марта на московском стенде MITT пройдут презентации культурных площадок столицы — ВДНХ, Парка Горького, музея Москвы, Третьяковской галереи. Посетителей выставки познакомят с планами на предстоящий сезон, экскурсионными и досуговыми программами.

Выставка MITT проводится в этом году в 27-й раз, в ней принимают участие представители более чем полусотни регионов страны и государств мира.