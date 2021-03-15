Также требование отменено для вылетов из Армении, Бангладеш, Бразилии, Ирана, Ирака, Пакистана, Филиппин, Шри-Ланки, Танзании, Индии, Непала и Нигерии. Как уточняет пресс-служба перевозчика, если в стране, куда летит турист, действует требование о справке, то наличие теста при регистрации остается обязательным.

Авиакомпания начала требовать справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус с августа 2020 года. При возобновлении прямых рейсов между столицей Катара Дохой и Москвой 2 марта перевозчик подтвердил, что требование справок сохраняется для всех вылетающих его рейсами из России.