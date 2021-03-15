"Поисково-спасательные работы на горе Чегет завершены. Туриста 1988 года рождения эвакуировали вниз и передали сотрудникам скорой помощи с травмой ноги", — говорится в сообщении.

В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР в 16:45 поступило сообщение о том, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина.

По предварительной информации, трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали сход лавины.

По счастливой случайности под лавину они не попали. Однако один из сноубордистов все же получил травму ноги.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что 15-16 марта в горах Кабардино-Балкарии сохраняется повышенная лавиноопасность.