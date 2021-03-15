Городской совет Амстердама в июле прошлого года запретил владельцам жилья в некоторых районах центра города сдавать его в аренду туристам. Этот запрет опротестовала лобби-группа Amsterdam Gastvrij, представляющая интересы собственников квартир, сдаваемых в аренду на Airbnb и других подобных сервисах. В результате административный суд города признал постановление недействительным.

"Городской совет не может устанавливать запрет на сдачу квартир в найм, поскольку это противоречит жилищному законодательству. Тем не менее, он может вводить другие ограничения – например, установить максимальный срок аренды жилья на 30 дней", — цитирует издание решение суда.

Портал отмечает, что запрет на аренду жилья в центре Амстердама был одним из ключевых методов борьбы города с овертуризмом. Да пандемии столицу Нидерландов посещали более 50 тыс. туристов в день (19 млн в год) при том, что в городе проживают всего 870 тыс. человек.