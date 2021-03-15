"В июне 2020 года между пассажиром и авиакомпанией "Уральские авиалинии" заключен договор перевозки, по условиям которого перевозчик обязан перевезти пассажира воздушного судна рейсом, следующим по маршруту Наманган (Узбекистан) — Москва (Россия). На момент продажи билетов и исполнения обязанностей договора авиасообщение с иностранным государством было прекращено", — говорится в сообщении.

Свердловская транспортная прокуратура после обращения пассажира возбудила в отношении перевозчика дело по ч.2 ст.14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно услуги). По итогам его рассмотрения территориальное управление Роспотребнадзора назначило авиакомпании штраф.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" уже была оштрафована Роспотребнадзором за отмены заграничных и внутренних рейсов.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".