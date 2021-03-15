"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР в 16:45 поступило сообщение о том, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина. По предварительной информации, трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали сход лавины. По счастливой случайности под лавину они не попали", — говорится в сообщении.

Однако один из сноубордистов все же получил травму ноги. Для его эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что 15-16 марта в горах Кабардино-Балкарии сохраняется повышенная лавиноопасность.