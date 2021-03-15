"Перед началом туристического сезона министерство культуры и туризма запустило программу вакцинации для сотрудников туристического сектора, чтобы путешественники могли безопасно отдыхать в стране. В рамках программы в первую очередь будут вакцинированы гиды, а также работники объектов размещения, ресторанов, туристических агентств, прошедших "Сертификацию безопасного туризма", — рассказали в пресс-службе.

Представители туристических объектов могут подать заявки на вакцинацию своих сотрудников. Действует система записи.

"В преддверии нового сезона и восстановления туристических потоков, вакцинация сотрудников туристической сферы является приоритетной. Турция в 2021 году станет одним из надежных направлений безопасного туризма для иностранных путешественников", — подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что программа "Сертификация безопасного туризма", запущенная в туристическом сезоне 2020 года, встретила положительный отклик в туристической сфере. Она охватывает всю индустрию — объекты размещения, питания, перевозки, а также гидов. Сертификат обязателен для всех отелей с номерным фондом более 30 номеров. К настоящему времени сертифицировано более восьми тысяч объектов.

Ранее сообщалось, что турецкие отели ждут притока иностранных туристов в июне, по сравнению с прошлым годом поток вырастет вдвое. Основные надежды возложены именно на программу вакцинации.

В 2020 году из-за пандемии доходы туристического сектора Турции сократились более чем на 65% и составили $12 млрд (годом ранее было $34,5 млрд). Страну посетило 12,7 млн иностранных туристов (из них более 2,1 млн – россияне), это на 71,7% меньше, чем в 2019 году.