Как сообщается в пресс-релизе Extended Stay, фонды приобретут акции компании по цене $19,5 за штуку, что на 15,1% выше их стоимости на закрытие торгов 12 марта. Закрытие сделки запланировано на второй квартал текущего года.

Blackstone и Starwood будут владеть равными долями в компании. Starwood уже принадлежит около 10% акций Extended Stay, в то время как Blackstone в прошлом году купила долю в 4,9%, но в июне вышла из бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Extended Stay — это сеть отелей средней ценовой категории, которая специализируется на долгих пребываниях и предлагает жилье большего размера, чем обычные гостиничные номера, и оборудованное кухней. В период пандемии такое жилье пользовалась спросом со стороны работников жизненно важных отраслей экономики и здравоохранения на время служебных командировок.

В Blackstone отметили, что этот бизнес позволил Extended Stay достичь заполняемости отелей в 74% в прошлом году. В среднем заполняемость отелей в США составляла 44%, пишет WSJ со ссылкой на данные STR.

"Extended Stay продемонстрировала устойчивость за последний год, несмотря на длительные трудности из-за введенных правительством локдаунов и ограничений поездок", — сказал глава Starwood Capital Барри Штернлихт, который отметил перспективы роста компании по мере ослабления ограничений.

Сфера аренды жилья была одной из наиболее пострадавших в период пандемии из-за спада туризма, деловых поездок и проведения мероприятий. По данным STR, заполняемость отелей в США, которая до начала пандемии составляла около 65%, в середине апреля 2020 года упала до 22%.

Хотя аналитики считают, что гостиничный бизнес вернется к доковидному уровню лишь через два-три года, некоторые инвесторы полагают, что сейчас подходящее время для покупки отелей. Глава Starwood, в частности, отметил, что "большой портфель курортов представляет для нас интерес".

Extended Stay принадлежит 567 объектов недвижимости, еще 82 работают по франшизе компании. Около двух третей отелей компании расположены в 25 крупнейших городских агломерациях США, отметили в Blackstone.