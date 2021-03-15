"Ресторанам, барам и кафе в регионе разрешено с 16 марта работать с 6:00 до 24:00. Также общепиту можно проводить банкеты и корпоративы", — сказали в штабе.

Других послаблений коронавирусных ограничений пока что принимать не планируется. Продолжает действовать масочный режим и запрет на массовые мероприятия. Также сохраняется самоизоляция граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Торжественная регистрация брака разрешена с участием не более 10 человек. Остаются ограничения по загрузке театральных, концертных, спортивных залов и площадок — не более 70% стационарных сидячих мест.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе постепенно идет на спад и нормализируется. За последние сутки зарегистрировано 73 случая. Большинство новых заболевших составляют пенсионеры и индивидуальные предприниматели — по 18 и 17 человек соответственно", — отметили в штабе.

По состоянию на 15 марта на COVID-19 в области обследовано нарастающим итогом 580 874 человека, из них выявлено 29 367 случая заражения (26 918 человека выздоровели), умерли 330, остаются под медицинским наблюдением 3 095 человек.