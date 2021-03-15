"Количества снега на трассах курорта достаточно для продления сезона катания до середины мая. До 10 мая включительно на курорте будут работать прокаты, инструкторы, ски-сервис и Академия райдеров для обучения детей, а постояльцы отелей на Поляне 540 и Поляне 960 будут получать бесплатные ски-пассы на весь период проживания", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что этой зимой на горнолыжных трассах сформировался устойчивый снежный покров за счет снегопадов и системы искусственного оснежения. В марте метеорологи прогнозируют еще несколько снегопадов.

"Что касается планов на лето, то в июне должен состояться традиционный сноубордический лагерь Bonus Summer Camp. Место проведения останется неизменным – горная долина Цирк-2 на высоте 2050 м над уровнем моря, снег в которой сохраняется даже тогда, когда цветут альпийские луга", — отметили в пресс-службе курорта.

Ранее сообщалось, что продажи ски-пассов на горнолыжных курортах Сочи выросли прошедшей зимой на 20%. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, минувший зимний сезон стал прорывным для горнолыжного туризма по России.