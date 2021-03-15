Курс доллара США составил 73,02 руб./$1 в 14:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть позднее доллар разово опускался до 72,9975 руб./$1. Евро стоил 87,12 руб./EUR1, подешевев на 58,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,3 копейки — до 79,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне роста цен на нефть и спроса на риск. Котировки "черного золота" поднимаются благодаря сильным статданным из Китая, усиливающим оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители. Поддержку рисковым активам также оказывают надежды на восстановление экономического роста в США после принятия новой программы экономического стимулирования объемом $1,9 трлн.

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи — на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 МСК в понедельник увеличилась на 0,35% — до $69,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,34% — до $65,83 за баррель

Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки. При этом, спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.