"В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает, в том числе, строительство современной инженерной инфраструктуры, и мы направим по поручению президента Республике Крым еще почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели, а городу Севастополь — более 1 млрд 100 млн рублей", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, данные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и на модернизацию региональных сетей водоснабжения.

"Все это позволит улучшить ситуацию с обеспечением водой. Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, которая будет поступать без перебоев и отключений", — пообещал премьер.

Он также рассказал, что правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда Крыма.

"На реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым будет направлен 1 млрд рублей, и еще 400 млн рублей — городу Севастополь", — сказал он.

По словам Мишустина, эти средства пойдут на ремонт не менее 130 домов.

Кроме того, премьер также подписал распоряжение о поддержке жителей полуострова, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Для этого из резервного фонда правительства будет направлено 150 млн рублей. Компенсации получат 77 человек.