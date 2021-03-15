"С 21 марта в Израиле начинают вводить новый формат проверок — экспресс-тесты на коронавирус. Таким образом люди, у которых нет "зеленого паспорта" (они не болели COVID-19 и не были вакцинированы), смогут посещать "зеленые зоны" (места и различные организации) внутри страны", — сказал Шкляр.

По его словам, экспресс-анализы будут платными, сдавать их понадобится прямо на входе в "зеленые зоны". ПЦР-тестом заменить такой анализ не получится.

"Пока речь идет не о зарубежных туристах, а о жителях страны. Эта мера будет стимулировать их скорее пройти вакцинацию. Для туристов такой меры, скорее всего, не будет", — уточнил Шкляр.

По его словам, 63% взрослых израильтян уже вакцинированы полностью. В стране также ведется разработка собственной вакцины и препарата для лечения COVID-19.

"Сейчас в Израиле индекс заражаемости упал до 0,76%. В "красной зоне" остался только один большой город. Открыты туристические достопримечательности, музеи, стадионы. Карантин резко начали ослаблять только в последние недели", — отметил Шкляр.

Ранее он сообщал, что зарубежный туризм в Израиль, вероятно, возобновится в июле.