"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Может быть, в июле иностранные туристы уже начнут приезжать в Израиль", — сказал он.

Шкляр напомнил, что с 8 марта в Израиль разрешен въезд некоторых иностранных граждан, но это не туристы. Сейчас страну посещают до 3 тыс. человек в день. При этом лишь 0,5% прибывающих в Израиль имеют положительный анализ на коронавирус.

"Мы находимся на активной стадии переговоров о взаимном признании сертификатов вакцинации. Заметьте, я не привожу названия вакцин. Для нас важно именно наличие антител, а они появляются от разных вакцин. Гости из России для Израиля очень важны", — сообщил Шкляр.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Израиля в РФ Александра Бен Цви, Израиль к концу апреля сможет привить 70-80% своих граждан, что позволит сформировать коллективный иммунитет – и, как следствие, ослабить ограничения для туристов.

"Израиль – самая успешная страна в мире по вопросу вакцинации. Около 4 млн сделали уже вторую прививку плюс миллион переболели. Мы можем стать первой страной, которая поборет коронавирус – до конца апреля удастся вакцинировать 70-80% жителей", — сказал он.

Бен Цви добавил, что, несмотря на успехи вакцинации, контроль на въезде в страну останется, поскольку существуют разные мутации вируса.

"Но это будет быстрый контроль, он займет всего 15 минут", — заметил он.