При этом в начале 2020 года жители РФ чаще покупали туристические брошюры про Рим, Лондон, Будапешт, Прагу и Париж. Год спустя самыми востребованными стали путеводители по Петербургу, Золотому кольцу и Карелии.

Лидером спроса является Петербург — продажи путеводителей по Северной столице подскочили на 158%. Самыми популярными путеводителями среди зарубежных направлений стала литература про Турцию (рост продаж путеводителей на 35%) и Танзанию.

В марте, после открытия Грузии для туристов, продажи путеводителей по этой стране выросли на 75% по сравнению с началом февраля, а после восстановления авиасообщения с Арменией, в заказах россиян также начали появляться путеводители по Еревану и другим населенным пунктам страны.

Первое место в топ-10 популярных путеводителей в начале 2021 года заняла книга "Петербург: пешком по городу", второе — "Путешествие по Золотому кольцу России", третье и четвертое — "Стамбул: Путеводитель с картой " и "Прогулки по Турции", пятое — "Карелия. Кижи, Валаам, Соловки".

Впрочем, несмотря на возросшую популярность поездок по России и ближайшему зарубежью, многие жители РФ остаются оптимистами в отношении завершения пандемии и открытия границ, отмечается в исследовании: в январе-феврале 2021 года они интересовались путеводителями по португальской Мадейре, городам и штатам США и по Великобритании.