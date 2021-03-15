"Маршруты предполагают посещение Куртатинского и Цейского ущелий, а также Ирафского района", — говорится в сообщении.

На фестиваль планируется пригласить туроператоров и блогеров.

На данный момент завершен пошив национальной одежды для организаторов площадок фестиваля. Идет работа над созданием декораций к тематическим площадкам. Разработан фирменный стиль фестиваля, приобретены манекены для выставки национальной одежды, которые в ближайшее время будут доставлены во Владикавказ.

Ежегодный фестиваль осетинских пирогов традиционно проводится в сентябре в Северной Осетии. В 2021 году планируется сделать фестиваль международным, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.