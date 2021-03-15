"Для формирования новых точек развития полуострова Минэкономразвития ведется работа, направленная на реализацию дополнительных крупных инфраструктурных проектов, в т.ч. строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок, а также туркластера на западном побережье полуострова", — цитирует его пресс-служба ведомства.

Кроме того, в Крыму и городе Севастополе предусмотрены реконструкция и строительство 34 объектов инфраструктуры в рамках туркластеров на курортах Крыма. В этих объектах будут вестись работы по улучшению транспортной доступности путем реконструкции (строительства) автомобильных дорог, газификации и электрификации территорий, водообеспечения и водоотведения, создания комфортной туристской среды (создание и обустройство прогулочных зон, набережных, развития бальнеолечения).

Пресс-служба также напоминает, что правительство РФ утвердило программу выдачи льготных кредитов на строительство отелей, в том числе на территории Крымского полуострова. Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться российским банкам, в том числе, крымскими на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам в инфраструктурные проекты в сфере туризма. Теперь предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых. Срок действия кредитного договора – до 15 лет включительно.

"Реализация данной программы позволит решить одну из стратегических задач по развитию туризма – увеличение емкости номерного фонда средств размещения путем создания в ближайшие 2-3 года минимум 4-5 тысяч дополнительных номеров, а в течение пяти лет – до 20 тыс. номеров в Крыму. Создание современного номерного фонда повысит конкурентоспособность крымских отелей и позволит рыночным механизмом снизить цены на отдых в Крыму", — отметил Решетников.

Полученные средства можно будет направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров, либо в развлекательные и спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры и горнолыжные комплексы с системами искусственного оснежения.