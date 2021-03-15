Как пишет издание, глава администрации Нгуен Чунг Ханх заявил, что после обсуждения с компетентными ведомствами он проконсультируется с министерством культуры, спорта и туризма, чтобы сообщить правительству о возможности введения вакцинных паспортов, которые позволят принимать туристов с прививками.

"Этот шаг был предпринят после того, как многие эксперты по туризму предложили правительству рассмотреть возможность открытия границ для вакцинированных иностранных посетителей с третьего квартала 2021 года, чтобы возродить сильно пострадавшую индустрию туризма", — сообщает портал.

Как сообщал портал "Интерфакс-Туризм", многие страны мира рассматривают сейчас возможность введения вакцинных или ковид-паспортов для приема туристов. Первыми подобные паспорта ввели Китай и Израиль для внутренних путешествий. Сейчас эта мера обсуждается в Евросоюзе и США.

"Глава аппарата правительства Май Тьен Зунг заявил 11 марта, что кабмин еще не рассматривал возможность облегчения правил въезда для туристов с прививками. Сейчас гости с сертификатом о вакцинировании должны проходить обязательный 14-дневный карантин в соответствии с правилами министерства здравоохранения", — пишет издание.

Член Консультативного совета по туризму Вьетнама Луонг Хоай Нам, в свою очередь, заявил, что открытие границ для вакцинированных туристов поможет "поднять статус страны, поскольку Вьетнам не может дождаться окончания пандемии, чтобы приветствовать возвращение иностранных гостей".

При этом участники туристического рынка Вьетнама считают, что вакцинные паспорта можно будет ввести только в следующие три-четыре месяца, когда пандемия пойдет на спад, и многие сделают прививки.

"Директор компании Images Travel Нгуен Нгок Тоан считает, что в начале правительство могло бы рассмотреть возможность открытия для деловых путешественников из стран, с которыми Вьетнам имеет тесные торговые отношения, таких как Япония, Южная Корея или Сингапур. По его мнению, страна должна отменить карантин для туристов с прививкой", — пишет VNExpress.

В 2020 году Вьетнам потеряла 79% иностранных туристов снизилось на 79 процентов по сравнению с предыдущим годом из-за ограничений на поездки: страна приняла 3,83 миллиона иностранных туристов против рекордных 18 миллионов в 2019 году.

Правительство закрыло национальные границы и отменило все международные рейсы с 25 марта, в страну допускаются только граждане Вьетнама и иностранные высококвалифицированные специалисты и рабочие.

Правительство недавно дало зеленый свет возобновлению коммерческих рейсов в семь пунктов назначения в Азии, материковый Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань, Лаос, Камбоджу и Таиланд, но вьетнамским перевозчикам по-прежнему не разрешается выполнять рейсы из-за рубежа.