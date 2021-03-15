"Впервые в Московском зоопарке появились очень редкие орлиные попугаи. Пара приехала к нам из Южного парка птиц Малинки (Ростовская область — ИФ)", — говорится в сообщении пресс-службы зоосада в понедельник.

Птицы довольно крупные — длина их тела около полуметра. Теперь их можно увидеть в Доме птиц зоопарка.

"Наши новые питомцы — настоящая пара. Они все время находятся вместе. Если самец отходит куда-то в сторону, самка начинает нервничать. Но он старается её не покидать, держится все время рядом", — отмечают сотрудники зоопарка.

Они рассказывают, что птицы оказались довольно контактными — они практически сразу стали узнавать киперов по рабочей форме, начали есть у них с рук.

Орлиные попугаи, как и большинство попугаев, живут парами, которые остаются неизменными на протяжении всей жизни. Брачный период выпадает на сезон дождей, и попугаи строят гнезда в дуплах деревьев. Самки насиживают яйца около 30 дней, а самцы в это время их кормят.

Орлиный попугай занесён в международную Красную книгу.

В природе эти попугаи живут на холмах и в горных лесах Новой Гвинеи, питаются тропическими фруктами. В зоопарке их также кормят фруктовым пюре, смузи, в небольших количествах добавляют мёд. Сотрудники зоопарка уже определили, что больше всего эти попугаи любят папайю и бананы.