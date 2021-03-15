Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 51%, до 10,22 млрд пассажиро-километров.

Как сообщалось, в январе авиакомпании перевезли 5,5 млн пассажиров (-38%), их пассажирооборот составил 10,3 млрд пассажиро-километров (-56%).

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией в прошлом месяце стала S7, которая перевезла 1,06 млн человек (на 15% меньше, чем годом ранее). На втором месте — "Аэрофлот" (993 тыс. человек, -60%), на третьем — "Победа" (845 тыс. человек, +3%). Рейсами "России" воспользовались 400 тыс. пассажиров (-21%). Таким образом, вместе компании группы "Аэрофлот" обслужили 2,2 млн человек, что примерно на 42% меньше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" обеспечили доставку 403 тыс. пассажиров (-33%).

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.