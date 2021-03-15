"Третий этап программы стартует в марте 2021 года. Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позднее объявлены Ростуризмом. При этом условия самой программы останутся прежними", — говорится в сообщении.

Как уточняется, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Деньги на нее поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

Как сообщалось, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на реализацию третьего этапа программы 2 млрд рублей. По его словам, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тыс. туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.