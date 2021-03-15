"На территории региона сохраняется действие мер по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. При этом в регионе возобновляется работа организаций сферы досуга и развлечений, туристических агентств, бассейнов в спортивных объектах", — говорится в сообщении на сайте главы республики.

Всем предприятиям разрешено работать при обязательном условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Для спектаклей, концертов и сценических выступлений в залах театров и концертных залах вводится послабление по увеличению количества зрителей — не более 75 человек.

"Отметим, в республике запрещено проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения представлений в залах театров", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в Калмыкии наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекции.

Коронавирус был подтвержден у 29 жителей Калмыкии за последние сутки, за все время эпидемии заразились 19 тыс. 532 человека. Скончались 306 заболевших.