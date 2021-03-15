"Московское речное пароходство" (МРП, входит в холдинг AEON Романа Троценко) ранее рассчитывало получить круизное судно в конце мая 2021 года.

Троценко подтвердил "Коммерсанту", что судно сдадут весной 2022 года. При этом он уточнил, что штрафные санкции МРП предъявлять не планирует, "считая все рабочим процессом". "С учетом того, что навигация 2021 года из-за ограничений, связанных с пандемией, будет сильно ограничена по иностранным туристам и маршрутам, задержка со сдачей судна некритична", — подчеркнул Троценко. Дополнительных средств для достройки судна "никто от заказчика не просит", добавил он.

Сейчас готовность круизного судна составляет 83%, ведутся электромонтажные и обстроечные работы, завершаются работы по системе вентиляции и кондиционирования, сообщили изданию в ОСК. "Мы намерены закончить постройку и приступить ко всем видам ходовых испытаний в 2021 году", — сказали в корпорации, добавив, что персональную ответственность за заказ несет руководство ЮЦСС.

Особенности конструкции и строительства "Петра Великого" предопределены его высокой насыщенностью и сложностью, отметили в ОСК. "Слабое качество технического проекта, недостаточная квалификация конструкторского бюро, разработчика документации и корректировки со стороны заказчика приводят к задержкам строительства", — утверждают в корпорации. В связи с тем, что навигация этого года будет существенно ограничена из-за пандемии, заказчик считает возможным сдвинуть срок начала активной эксплуатации на следующую весну без штрафных санкций, подчеркнули в корпорации. В то же время в ОСК сообщили, что не запрашивают дополнительных средств у заказчика, "текущие вопросы решаются в рамках рабочего процесса и партнерских отношений".

"Петр Великий" был заложен в августе 2016 года. Длина судна — 141 м, ширина — 16,8 м, высота борта — 5,5 м, пассажировместимость — 310 человек. Предполагается, что "Петр Великий" будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря. Планировалось, что МРП получит судно в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения по смене оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. В 2019 году стороны заключили дополнительное соглашение, по которому цена контракта увеличилась до 4,2 млрд руб. Судно было спущено на воду для достройки в конце мая 2019 года.