По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:22 мск в воскресенье землетрясения имел координаты: 28.22 градуса южной широты и -176.23 градуса западной долготы и находился в 1 тыс. 269 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". Как сообщалось, землетрясения в этом районе продолжаются с начала марта, оценкам Геологической службы США, самое сильное землетрясение имело магнитуду 8,1. Кроме того, зафиксирована сейсмоактивноть у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.