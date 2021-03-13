"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями 13 марта в высокогорье Закарпатской области и 15 марта в высокогорье "Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.