"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями 13 марта в высокогорье Закарпатской области и 15 марта в высокогорье "Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.
Сегодня в 10:38
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин
КИЕВ. 13 МАРТА. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.