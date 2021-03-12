"С 15 марта при входе в любые государственные учреждения и организации провинции Стамбул, государственные и частные школы и учреждения министерства национального образования провинции Стамбул, а также в любые общественные заведения, такие как кофейни, интернет-кафе, бильярдные, парки развлечений, тематические парки, парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, массажные салоны, свадебные залы, театры, спортзалы все посетители обязаны предъявлять HES-код", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как сообщалось, с 15 марта все туристы, планирующие поездки в Турцию, обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, разработанную Минздравом страны, на сайте register.health.gov.tr. На основе этой информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, по которому власти смогут связаться с туристом, если у него или у людей, с которыми он общался во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19.