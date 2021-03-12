Так, с 25 по 27 мая 2021 года в график отправления "Сапсанов" между Петербургом и Москвой, а также между Петербургом и Нижним Новгородом будут внесены изменения по времени отправления и прибытия. Кроме того, будет увеличено время в пути.

С 25 по 27 мая изменится также расписание и график движения поезда "Невский Экспресс", курсирующего между Петербургом и Москвой.

В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.