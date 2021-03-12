"Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растет кредиторская задолженность. Но это происходит не только у авиакомпаний, но и у всего авиационного сообщества", — сказал Нерадько журналистам в пятницу.

"Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт — наоборот, отмечаем какую-то сплоченность, — добавил он. — Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем".

По данным Росавиации, 9 месяцев прошлого года авиаотрасль закончила с общим операционным убытком в более 102 млрд руб., тогда как за весь "доковидный" 2019 год убыток был на уровне 39 млрд руб. Консолидированная выручка составила почти 740 млрд руб. против 1,629 трлн руб. годом ранее.

В 2020 году авиакомпании обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн.