Меры вступят в силу в пятницу вечером и продлятся до понедельника, 15 марта. Затем власти решат, как поступать дальше.

В последнюю неделю ежедневное число новых заражений коронавирусом в Сербии превышало 4 тыс. Врачи предупреждали, что больницы быстро заполняются, а медицинский персонал истощен после года борьбы с пандемией.

При этом в стране один из самых высоких темпов вакцинации в Европе. По меньшей мере одну прививку препаратами Sinopharm, Pfizer-BioNTech, "Спутник V" и AstraZeneca сделали более 1,5 млн из семимиллионного населения Сербии.

С начала пандемии в Сербии заразились коронавирусом более 503 тыс. человек, свыше 4,6 тыс. человек умерли.