"На девять соседних с Германией стран в 2020 году пришлось 56,6% всех международных ночевок, в то время как в 2019 году их доля составляла 42,5%. Самыми активными рынками-поставщиками туристов для индустрии въездного туризма ФРГ в 2020 году стали Нидерланды, Швейцария, Польша, которая поднялась с восьмого места на третье, Австрия и Дания. Важнейшими рынками дальнего зарубежья остаются США и Китай", — сообщили в DZT.

В офисе по туризму отметили, что до начала кризиса, вызванного коронавирусом, Россия была очень важным рынком для въездного туризма Германии.

"За последние 10 лет количество ночевок увеличилось с полутора до более чем двух миллионов. Гости из России в 2019 году потратили в Германии порядка 2,2 млрд евро. Из-за коронавируса Россия свои позиции потеряла, но мы с нетерпением ждем возобновления туристического авиасообщения", — прокомментировала эти цифры глава национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова.

Еще одним следствием пандемии стал резкий спад городского экскурсионного туризма.

"Количество международных ночевок в городах с населением более 100 тыс. человек снизилось на 71,4%. В 2019 году городской и культурный туризм в Германии были лидирующими сегментами в предпочтениях европейских туристов, но нынешние показатели крупных немецких метрополий говорят сами за себя: Берлин – минус 76%, Гамбург – минус 69,7%. При этом сокращение количества международных ночевок в кемпингах гораздо более умеренное – минус 53,8%", — добавили в DZT.

При этом загрузка отелей упала с 72% в 2019 году до 29% в 2020 году, а средняя цена гостиничного номера за тот же период сократилась с 94 до 84 евро.