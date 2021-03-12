"На встрече главы Ингушетии с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным принято решение проработать вопрос запуска скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Назрань — Минеральные Воды", — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник агентства, на текущий момент железнодорожное сообщение по этому маршруту осуществляется единственным фирменным поездом N145/146 "Ингушетия" Назрань — Москва.

Однако, отметил сотрудник пресс-службы, график его движения неудобен для пассажиров, следующих из Назрани в Минеральные Воды. Регион испытывает острую необходимость в функционировании этого сообщения, так как пассажиропоток жителей республики, транзитом следующих через станцию Минеральные Воды по направлениям Новокузнецк — Кисловодск, Кисловодск — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Кисловодск, а также непосредственно в Ставропольский край, ежегодно растет и по итогам 2019 года оценочно составил около 100 тысяч человек.

"Кроме того стороны обсудили возможность возобновления железнодорожного сообщения на участке Назрань — Сунжа. В настоящее время имеется договоренность правительства Ингушетии с АО "Институт экономики и развития транспорта" на выполнение технико-экономической оценки реализации этого проекта", — добавил собеседник агентства.

По мнению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова, уточнили в пресс-службе, необходимость восстановления маршрута движения пассажирских и грузовых перевозок до станции Слепцовская обусловлена выгодным расположением данного объекта вблизи аэропорта "Магас" и наличием автодороги, соединяющей равнинную часть республики с горной, объектами туристко-рекреационного кластера.

"Восстановление этого участка железной дороги и строительство модульной станции необходимо, в первую очередь, для развития промышленных и экономически важных для региона предприятий, часть которых располагается в Сунженском районе. Проекты позволят предпринимателям облегчить логистику, наладить грузоперевозки. К тому же они — крайне важны для развития туризма", — привел сотрудник пресс-службы слова Калиматова.