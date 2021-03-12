"Росавиация считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве завершающего этапа предполагается внести соответствующие изменения в статью 33 Воздушного кодекса, исключив возможность регистрации (воздушных судов российских авиакомпаний — ИФ) в государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства со вступлением в силу с фиксированного срока. Например, с 1 января 2023 года", — заявил глава Росавиации Александр Нерадько на заседании коллегии ведомства в пятницу.

По его данным, в прошлом году в российском реестре было зарегистрировано 55 новых воздушных судов отечественного производства: 13 самолетов и 42 вертолета. Всего на данный момент там зарегистрировано 8,930 тыс. пилотируемых воздушных судов и два беспилотника.

Большая часть гражданской авиатехники, эксплуатируемой российскими авиакомпаниями, на данный момент зарегистрированы за рубежом — в основном, в реестрах Бермудских островов и Ирландии. Ряд авиакомпаний объясняли это тем, что регистрировать самолеты в РФ экономически невыгодно. Кроме того, российские организации по техническому обслуживанию и ремонту зачастую не имеют зарубежных сертификатов (европейской EASA или американской FAA), тогда как работы, выполненные по российским документам, за границей являются нелегитимными.