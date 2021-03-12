Как следует из сообщения компании, предложенный сервис дает возможность зафиксировать стоимость выбранного авиабилета на срок до трех суток до оплаты. Таким образом, пока пассажир принимает решение о перелете, билеты на выбранные им рейсы не будут распроданы и не вырастут в цене.

Заморозка стоимости осуществляется на период от 24 до 72 часов в зависимости от того, за какой срок до вылета было бронирование. Если этот срок составляет более двух недель, стоимость билета будет заморожена на 72 часа, 14-7 суток — на 48 часов, от 7 до 3 дней — на 24 часа. От 3 и менее суток до вылета услуга не предоставляется.

В условиях пандемии COVID-19 авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали продавать ваучеры на полеты в будущем, предлагать более выгодные тарифные условия.