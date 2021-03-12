Рейсы из Ухты будут выполняться каждое воскресенье с 30 мая по 24 октября. Время в пути составит около 3,5 часов.

Аэропорт сообщил также, что "Северсталь" возобновит в мае прямые рейсы в Симферополь из Череповца и Петрозаводска.

Так, рейсы из Череповца будут выполняться с 17 мая по понедельникам, с 6 июня их частота увеличится за счет открытия дополнительных рейсов по воскресеньям. Полеты продлятся до 24 октября.

Между Петрозаводском и Симферополем рейсы будут выполняться с 18 мая по 14 октября трижды в неделю: из Симферополя — по понедельникам, вторникам и средам, в обратном направлении — по вторникам, средам и четвергам.