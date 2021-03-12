"Сегодня у нас уже есть предварительные данные по итогам зимнего сезона. Три горнолыжных курорта приняли примерно 200 тысяч гостей, это выше показателей прошлых лет, продажа ски-пассов увеличилась на 20%. Рекордное число гостей было зафиксировано на февральских праздничных выходных. Сочи в целом принял уже более миллиона туристов", — написал он в своем телеграм-канале.

По информации мэра, загрузка средств размещения не только в горном, но и прибрежном кластерах сейчас составляет, в среднем 85%. На предстоящие школьные каникулы для семей с детьми на курортах и в городе Сочи готовится специальная развлекательная программа.

Как написал Копайгородский, благодаря устойчивому снежному покрову горнолыжный сезон в Сочи продлится до конца апреля. "Сейчас на трассах курортов Красной Поляны сформировался устойчивый снежный покров, да и погода позволит кататься на лыжах и сноубордах еще как минимум месяц", — отметил он.

Горный кластер Сочи состоит из трех курортов – Роза Хутор, Красная Поляна, ГТК "Газпром". Все курорты объединены единым ски-пассом, общая протяженность трасс составляет более 150 км.