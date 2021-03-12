"На территории Московской области организованы практические испытания нового программного обеспечения, позволяющего в режиме онлайн передавать по электронным каналам связи сведения о регистрационном и миграционном учетах иностранных граждан. Данная услуга была приостановлена в 2018 году, из-за необходимости модернизации программного обеспечения МВД России. Сейчас система анализируется, устраняются возникающие ошибки, дорабатывается удобство интерфейса", — говорится в сообщении.

В настоящее время разработчиками исправлены недочеты предыдущей версии, добавлен новый функционал, тестовые испытания проходят в нескольких гостиницах в Красногорске.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что тестирование возобновилось в феврале и будет завершено во втором квартале 2021 года.

После завершения тестирования, гостиницы, хостелы, кемпинги смогут ставить на миграционный учет иностранных граждан через Единый портал государственных услуг.

"Одной из особенностей нового программного обеспечения является проверка сведений об иностранных гражданах сразу по нескольким автоматизированным системам МВД России. Это даст возможность сотрудникам полиции оперативно проверять подлинность предъявляемых им сведений о постановке на миграционный учет", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области — руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.