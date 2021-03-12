"Речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за ситуации с коронавирусом. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Однако в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство еще летом 2020 года отменило это ограничение. Теперь норма продлена до конца 2021 года", — говорится в документе.

Постановление об этом подписано 4 марта 2021 года и размещено на сайте правительства.

Ранее была утверждена новая льготная кредитная программа поддержки бизнеса "ФОТ 3.0". На ее реализацию направлено около 7,7 млрд рублей. Стать участниками программы смогут компании из отраслей, которые пока не вернулись на докризисный уровень, в том числе представители индустрии туризма, спорта и развлечений, напоминается в пресс-релизе.

"Такая мера государственной поддержки придаст дополнительный импульс для восстановления отраслей, которые сильнее всего пострадали от последствий коронавируса", — отметил глава правительства Михаил Мишустин, которого цитирует пресс-служба.

Новое постановление вносит изменение в постановление правительства от 24 июня 2020 года (№ 915) "Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".