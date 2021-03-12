Посетители увидят новгородские иконы XIII-XVI веков, которые познакомят со спецификой новгородской школы иконописи.

На выставке будут представлены копии двенадцати наиболее значимых памятников собрания Новгородского музея, имеющих мировую известность. Среди них — древнейшая русская подписная икона "Св. Николай Чудотворец" 1294 года мастера Алексы Петрова из церкви Св. Николы на Липне, "Покров Богоматери" конца XIV столетия из Зверина монастыря, "Свв. Кирилл и Афанасий Александрийские, Леонтий Ростовский" конца XV века из Мало-Кириллова монастыря.

В экспозиции можно увидеть фрагменты иконостасов нескольких новгородских храмов, включающие иконы праздничного и деисусного рядов. Петербуржцам покажут иконы праздничного чина из церкви Успения на Волотовом поле: "Сретение", "Преображение" и "Воскрешение Лазаря".

"Наряду с образами Христа, Богородицы и святителя Николая Чудотворца, которые пользовались наибольшим почитанием, на выставке представлены отличающиеся редким иконографическим изводом иконы середины-второй половины XV столетия — "Битва новгородцев с суздальцами (Чудо от иконы "Богоматерь Знамение")" и "Деисусный чин и молящиеся новгородцы" из церкви Св. Николы Кочанова", — говорится в сообщении.

Копии икон выполнены в размер оригинала, на деревянной основе, в технике печати по левкасу (меловому грунту).